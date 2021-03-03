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Фото: bizbi.ru

Популярные марки бензина снова подорожали в Казани

03.03.2021, 05:00 107 1 prokazan.ru
Востребованные у автомобилистов марки бензина АИ-92 и АИ-95 снова поднялись в цене в Казани. Об этом сообщают водители, и Татарстанстат с ними полностью соглашается.
При уверенном росте ценника на эти две марки топлива, цена на АИ-98 и ДТ не изменилась и пока остается на прежнем уровне.
 
За неделю АИ-92 поднялся в цене на 0,4% и достиг отметки 43,14 рубля за один литр. АИ-95 подорожал на 0,2% и стоит теперь 46,4 рубля за литр.
Рост за год наблюдается внушительный - "92-ой" поднялся в цене на 1,3%, АИ-95 - на 1,1%, АИ-98 - на 0,2%, ДТ - на 0,4%.
 
Ранее республиканские власти заявляли, что рост цен на бензин пока не должен беспокоить. В общем рейтинге РФ республика занимает достойное 35 место до доступности топлива для населения, на среднюю зарплату в Татарстане вполне возможно приобрести почти 800 литров топлива.
Экономика Народная новость Казань
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комментарии

Горожанин
0
03 марта 2021
06:04
Ну все трындец. Мы все умрем!!!!!

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