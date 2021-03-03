Востребованные у автомобилистов марки бензина АИ-92 и АИ-95 снова поднялись в цене в Казани. Об этом сообщают водители, и Татарстанстат с ними полностью соглашается.

При уверенном росте ценника на эти две марки топлива, цена на АИ-98 и ДТ не изменилась и пока остается на прежнем уровне.

За неделю АИ-92 поднялся в цене на 0,4% и достиг отметки 43,14 рубля за один литр. АИ-95 подорожал на 0,2% и стоит теперь 46,4 рубля за литр.

Рост за год наблюдается внушительный - "92-ой" поднялся в цене на 1,3%, АИ-95 - на 1,1%, АИ-98 - на 0,2%, ДТ - на 0,4%.

Ранее республиканские власти заявляли, что рост цен на бензин пока не должен беспокоить. В общем рейтинге РФ республика занимает достойное 35 место до доступности топлива для населения, на среднюю зарплату в Татарстане вполне возможно приобрести почти 800 литров топлива.