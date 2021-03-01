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Фото: "Авито"

Такого второго нет: в Татарстане умельцы продают самодельный вездеход, сделанный из «Оки»

01.03.2021, 00:01 17 1 prokazan.ru
Умельцы из Татарстана выставили на продажу интересное авто, которое сразу привлекло внимание автомобильных изданий и экспертов со всей страны. Странный вездеход, за который авторы чудо-машинки просят всего 145 тысяч рублей, сделан из "Оки".
 
На базе самодельной рамы и готового кузова легендарной малолитражки вышло креативное авто-решение. Авторы машины вместе с ней отдают прицеп, на котором можно возить грузы. Дорожный просвет "татарстанского джипа" (как его уже называют автомобилисты) внушителен - более 60 сантиметров. А бескамерные колеса машины можно подкачивать выхлопными газами.
 
Машины развивает максимальную скорость в 60 километров в час, если движется по хорошей дороге. Если же едет по грунтовке, то максимум, на который она способна, составляет 35-45 километров в час.

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комментарии

Ага
0
01 марта 2021
00:29
Миньке предложите, под эгидой странной олимпиады за несколько лямоф оформит.

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