Умельцы из Татарстана выставили на продажу интересное авто, которое сразу привлекло внимание автомобильных изданий и экспертов со всей страны. Странный вездеход, за который авторы чудо-машинки просят всего 145 тысяч рублей, сделан из "Оки".

На базе самодельной рамы и готового кузова легендарной малолитражки вышло креативное авто-решение. Авторы машины вместе с ней отдают прицеп, на котором можно возить грузы. Дорожный просвет "татарстанского джипа" (как его уже называют автомобилисты) внушителен - более 60 сантиметров. А бескамерные колеса машины можно подкачивать выхлопными газами.

Машины развивает максимальную скорость в 60 километров в час, если движется по хорошей дороге. Если же едет по грунтовке, то максимум, на который она способна, составляет 35-45 километров в час.

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