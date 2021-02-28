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Фото: prokazan.ru

«Стою, такой эпичный, с глушителем в руках»: жители Казани рисуют жизнью из-за неочищенных дорог

28.02.2021, 16:13 73 3 prokazan.ru
Житель Казани рассказал нам о том, как стал жертвой снега
30-летний Александр с глушителем в руках смотрится и правда эпично. Этакий памятник коммунальному наплевательству и халатности: девушка с веслом символизирует силу и свою эпоху, а мужчина с глушителем - образ, который по праву можно увековечить в камне или бронзе и установить рядом с департаментом дорожного хозяйства.
 
Александр рассказал свою историю и объяснил, что он делает в подъезде жилого дома с таким необычным предметом в руках:
 
"Из-за неочищенных внутридворовых проездов и дворов я повредил машину. После снегопадов, оттепелей и морозов на дорогах образовались огромные колеи, они покрыты льдом. 
Как все произошло: в один вечер я заметил, что дым идет не из выхлопной трубы, а из-под днища машины в разные стороны. Грешил на ветер, который его разносит. Потом машина простояла ночь и весь день, завелся, поехал и буквально через 300 метров у меня отпадает труба глушителя. Полез смотреть, снял ее, а там, под слоем грязи, - трещина, и в этом месте труба просто прогорела и сломалась. 
 
Вспоминая последние дни, сообразил, что недавно застрял в одном из дворов из-за неубранного снега, который превратился в итоге ледяные глыбы, пока выталкивали, были явно посторонние звуки из-под днища. А потом около дома хорошенько ударился об колею. В итоге - замена глушителя, а семья несколько дней в непогоду вынуждена была добираться на работу на такси".
 
История Александра - как часть мозаики, недостающая для полной картины. А картина выходит неприглядная: казанцы из-за дорожной проблемы попросту начали совершать невероятные вещи, ведь их привычный уклад жизни нарушен, нервы на пределе, никто не чувствует себя в безопасности.

Как сводки с поля боя

Каждый день в Татарстане происходит как минимум 1 инцидент, так или иначе связанный с состоянием дорог. 27 февраля автомобиль "Скорой помощи" с ребенком не смог проехать из-за того, что дорога была узкой. История случилась в Макаровке Высокогорского района. Ранее туда два дня не могла добраться снегоуборочная техника, она поломалась и перекрыла единственную дорогу полностью.
 
Днем раньше машина пожарных не смогла проехать к месту происшествия все по той же причине - плохие дороги. Что же случилось в республике? Только ли аномальные погодные условия стоит винить во всем?
Обострили дороги и межличностные отношения. Недалеко от Казани в Богородском сдали нервы не только у жителей, но и у местной власти: глава района Ильхам Кашапов разразился гневной речью, в которой посоветовал жителям, "которые беспокоятся за своих детей", "взять лопату и почистить!". Это сразу вызвало шквал народного возмущения, которые даже предложили перестать платить налоги, чтобы не содержать такую власть.

Реакция Президента

Не смог не отреагировать на многочисленные жалобы народа и Рустам Минниханов. Он заявил, что проблема должна быть решена. Дорожные службы, считает глава республики, должны в любую погоду быть готовы устранить последствия. А потому он распорядился учесть ошибки этой зимы и к следующей подготовиться лучше: будет закуплена новая дорожная снегоуборочная техника, и большую ее часть передадут именно столице республики - Казани.
 
Планы пополнить транспортный парк подтвердил и мэр Казани Ильсур Метшин во время своего участия в работе сессии Городской Думы.
 
Январь принес Казани две трети месячной нормы осадков, а потом нежданно-негаданно нагрянули сильные морозы, превратившие все неубранное на дороги в ледяные "айсберги", способные остановить не только небольшие легковые автомобили, но и крупную спецтехнику с расширенными внедорожными возможностями.
Метшин отметил, что есть во всей этой истории и кое-что хорошее - дорог в Казани стало больше. Если раньше убирали зимой 12 миллионов квадратных метров, то сейчас в плане на уборку стоят 22 миллиона квадратных метров. Но это одновременно стало и причиной новой "головной боли".

Некому работать

Купить технику - дело нужное, но нужно еще подумать, кто на ней будет работать. Сегодня в сфере дорожного хозяйства не хватает работников, сейчас требуется минимум 1300 человек - водителей спецтехники, рабочих.
 
Средняя зарплата - 32-34 тысячи, и при таком уровне оплаты рассчитывать, что нужные кадры можно будет быстро найти, не приходится. Поэтому сейчас не получается сделать уборку снега в две смены - на две смены нет народа.
Ильсур Метшин отметил, что планируется не только купить снегоуборочные машины, но и поднять уровень доходов дорожников. Все это планируется сделать к следующей зиме, чтобы и машины, и кадры были в наличии. Это, по мнению мэра, поможет исключить вероятность повторения снежных и ледяных коллапсов на дорогах, с которыми Казань столкнулась этой зимой.

Что делать потерпевшим?

Возвращаясь к истории Александра, машина которого оказалась повреждена из-за плохо убранной дороги, никакими увещеваниями и обещаниями скорой реформы ЖКХ его положение не поправить. Неужели, все потерпевшие в такой ситуации, должны за свой счет терпеливо чинить технику? На этот вопрос ответил автоюрист Андрей Лебедев:
 
- Что делать жителю Казани и другим водителям, которые попали в такие же ситуации из-за плохой уборки дорог?
 
- Полную ответственность за состояние проезжей части, дорог несут должностные лица ДЭУ или эксплуатационных организаций. Именно они обязаны, я подчеркиваю это слово, принять все меры для устранения последствий погоды, стихийных бедствий и т.д. Если убрать снег они не смогли, то нужно вспомнить о ГОСТах. В России, согласно им, допускаются ямы и прочие недоразумения на дороге, если они имеют 15 сантиметров в длину, 80 см - в ширину и 5 сантиметров в глубину. Все, что больше этого в любую сторону - это нарушение! Такие места дорожники должны огородить сигнальными лентами, поставить предупреждения. Ваш герой не видел такого? Значит, он вправе требовать от дорожных служб компенсации ущерба в судебном порядке. Вот если бы опасное место на дороге было огорожено, а он полез туда и оторвал глушитель - сам был бы виноват.
 
- Что делать, если машина повреждена на дороге из-за ее плохого состояния?
 
- Ну порядок действий такой: вызываете ГИБДД, фиксируете дорожное происшествие. Не трогайте машину, не переставляйте, пусть все повреждения опишут. Пока ждете сотрудников полиции, найдите пару свидетелей, которые дадут вам адреса, телефоны и будут готовы потом подтвердить вашу версию событий.
Приехавших сотрудников ГИБДД попросите измерить ледяной вал или ширину дороги без учета образовавшихся на ней сугробов. Обязательно берите копию протокола себе. Я бы еще рекомендовал обратиться в больницу...
 
- Но никто не пострадал...
 
- Да, пострадал глушитель. Но и психика Александра тоже пострадала. Ему бы взять больничный, и если 21 день он пробудет на больничном, то, по закону, против виновных в таком состоянии дорог, может быть возбуждено уже уголовное дело.
 
- Что делать дальше?
 
- Не забываем снимать на видео и фотографировать. Потом вы сможете предоставить доказательства того, что дорога действительно была неубранной. Подавайте заявление в прокуратуру.
 
- Нередко в таких случаях ГИБДД указывает, что виноват сам водитель, мол, не справился с управлением...
 
- Да, такое имеет место быть. В этом случае смело идите в суд. Свидетели, фото и видео, справка из Гидрометцентра о погоде в этот день и накануне - пригодится все. На возмещение ущерба можно рассчитывать в полном размере. Не подавайте в суд на структурные подразделения дорожников - вы попусту потеряете время, нужно подавать сразу на главную организацию, которой подчиняется ваш эксплуатационный участок. Не забудьте оповестить эту организацию телеграммой о дате и времени проведения технической экспертизы авто, которая установит сумму ущерба.
ЖКХ Дороги Жалобы Казань
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комментарии

Горожанин
0
28 февраля 2021
16:23
Работать действительно некому , из "Горводзеленхоза" из-за нищенской зарплаты , механизаторы через два месяца сбегают , а кто остаётся , только за счет воровства солярки выживают.
Горожанин
0
28 февраля 2021
16:24
Гениальные советы юриста. Ну и какой дурак даст ему больничный за сломанный глушитель? Максимум день, нервишки в порядок привести... 21 день не за всякий перелом дают. В дурке разве что больничный ему дадут, но права сразу заберут.
Обыватель
0
28 февраля 2021
16:35
Неправда! Когда Хаматжон сломал свой глушитель, ему дали целых 18 дней больничного! Пока гонорея не пройдет которую он от меня на свой глушитель подцепил. Я тоже сидел вместе с ним на больничном, он мне за это два пальца сломал.
В ответ на комментарий пользователя
Гениальные советы юриста. Ну и какой дурак даст ему больничный за сломанный глушитель? Максимум день, нервишки в порядок привести... 21 день не за всякий перелом дают. В дурке разве что больничный ему дадут, но права сразу заберут.
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