Мусульмане шлют угрозы девушке за непристойные танцы на фоне казанской мечети

Ранее мы писали, что казанцы возмущены танцами девушки на фоне мечети Кул Шариф - они сочли их непристойными. Участница видео призналась, что не ожидала такой реакции.

«Тому, что на фоне мечеть Кул Шариф, я даже значения не придала. Я в юбке, не голая. Ну да, парень, снимая, выбрал удачный ракурс - снизу и видно, что под юбкой" - рассказала девушка.

По словам участницы видео, на нее обрушилась масса угроз от мусульман в соцсетях. Так, один из них пригрозил ей свернуть челюсть, если увидит ее. Девушка добавила, что она не мусульманка и родом не из Казани.