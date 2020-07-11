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Скриншот видео

Мусульмане шлют угрозы девушке за непристойные танцы на фоне казанской мечети

11.07.2020, 18:27 98 4 prokazan.ru
Ей грозят сломать челюсть

Ранее мы писали, что казанцы возмущены танцами девушки на фоне мечети Кул Шариф - они сочли их непристойными. Участница видео призналась, что не ожидала такой реакции. 

«Тому, что на фоне мечеть Кул Шариф, я даже значения не придала. Я в юбке, не голая. Ну да, парень, снимая, выбрал удачный ракурс - снизу и видно, что под юбкой" - рассказала девушка.

По словам участницы видео, на нее обрушилась масса угроз от мусульман в соцсетях. Так, один из них пригрозил ей свернуть челюсть, если увидит ее. Девушка добавила, что она не мусульманка и родом не из Казани.

Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
11 июля 2020
18:38
Если свернуть челюсть чем она будет зарабатывать?
Анжелика
34
11 июля 2020
18:39
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
0
11 июля 2020
18:40
Так пусть ходють в масках, или в стрингах на лице, этапы пандемии еще никто не отменял. К тому же, зачем им не то лицо показывать, кому оно нужно вообще?
Горожанин
0
11 июля 2020
18:46
Пусть визажист сделает татуаж в виде бороды, тогда мать родная не признает.
Горожанин
0
11 июля 2020
18:51
пропилять напугали, как так
Обыватель
0
11 июля 2020
18:54
Можно к вам на стажировку придти? Люблю делать массаж мужчинам!!!
В ответ на комментарий пользователя
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Горожанин
0
11 июля 2020
18:55
Ну сначала отсидишь..а посля узнаешь АХАХАХАХАХ
В ответ на комментарий пользователя
Если свернуть челюсть чем она будет зарабатывать?
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