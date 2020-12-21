Пользователей соцсетей в Казани снова возмутил танец на фоне мечети Кул Шариф. Видео появилось в соцсетях.

На кадрах девушка, которая ведет "Инстаграм" под именем Леди Эсмира в кофточке и юбке, несмотря на мороз, исполняет короткий танец на фоне мечети. Безобидное не первый взгляд развлечение вызвало у горожан бурю эмоций:

"Зачем это выкладывать? Не пойму"

"У неё с головой все в порядке?"

"Зачем танцевать, если не умеешь?"

"Так охота ей штаны с начёсом одеть, без обид ) я по-доброму"

"Зачем возле мечети танцевать, девушки там все строго, уважайте в первую очередь других если себе не уважаете", - пишут комментаторы.

Некоторые пользователи, глядя на видео, предположили, что девушка находится в положении, что возмутило их еще больше. Однако было и несколько положительных комментариев.

"Молодец ,танцует хорошо приятно смотреть"

"Вай, вай, красавица, умничка, не слушай не кого, очень даже прикольно", - поддержали блогершу.

Отметим, что аналогичный танец девушка уже показывала на фоне Чаши и казанского кремля, записи опубликованы в ее аккаунте, они не вызвали у подписчиков вопросов. Сама девушка ранее объяснила выбор музыки для перфоманса:

"Я просто обожаю индийские песни, судя по просмотрам в Тиктоке, многие любят индийские песни", - написала она в своем "Инстаграм".

Ранее жители Казани уже высказывали свои возмущения по поводу танцев на фоне мечети. Девушке, которая летом в короткой юбке исполнила танец, даже угрожали сломать челюсть.

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