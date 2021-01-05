В Казани девушка станцевала перед Кул-Шарифом. Она сделала это босой. Видео ее танца появилось в соцсетях.

Казанцы сразу отреагировали на очередное видео с танцующими жительницами города.

"Очередной хайп, проверено на предыдущих", "Приобщаться надо к культуре, а не под дебилов косить", - пишут они.

"Цистит привет, по молодости не берегут себя, А потом помогите на сбор ребенку..и вообще идите потанцуйте на фоне церкви, вас по телеку покажут а может и накажут", - отмечают некоторые пользователи.

Напомним, что подобный случай уже имел место в Казни. Пользователей соцсетей прежде уже возмутил танец на фоне мечети Кул-Шариф. Тогда девушка, которая ведет "Инстаграм" под именем Леди Эсмира в кофточке и юбке, несмотря на мороз, исполнила короткий танец на фоне мечети. Безобидное не первый взгляд развлечение вызвало у горожан бурю эмоций.

Другие новости:

- "Квартиры сгорели подчистую": в Казани загорелся многоэтажный дом

- В Казани 20-летняя девушка устроила лобовое ДТП, вылетев на встречку