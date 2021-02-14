Сегодня в Казани на согласованном мэрией митинге против задержаний на митингах были задержаны девять человек, это активисты политического объединения "Социалистическая альтернатива". Их доставили в отдел полиции, где молодые люди стали выяснять причину задержания.

"Они убеждают нас в том, что нам мероприятие не согласовали. Мы говорим: митинг согласовал "Левый фронт" и "Яблоко", а мы пришли как участники со своими плакатами. А они (правоохранители) настаивают, что раз мы со своими плакатами, то мы тоже соорганизаторы", - передает слова задержанных сообщество организации.

Также молодые люди из отдела полиции сообщают, что у них якобы грозятся отобрать все вещи и оставить в отделе на ночь.

Напомним, ранее в сети появились видеозаписи задержания - все произошло после окончания акции на улице Баумана.

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