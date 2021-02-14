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Фото vk.com/socialist.news

Согласован, но не для всех: выясняются причины задержания активистов на митинге в Казани

14.02.2021, 16:34 552 4 prokazan.ru

Сегодня в Казани на согласованном мэрией митинге против задержаний на митингах были задержаны девять человек, это активисты политического объединения "Социалистическая альтернатива". Их доставили в отдел полиции, где молодые люди стали выяснять причину задержания. 

"Они убеждают нас в том, что нам мероприятие не согласовали. Мы говорим: митинг согласовал "Левый фронт" и "Яблоко", а мы пришли как участники со своими плакатами. А они (правоохранители) настаивают, что раз мы со своими плакатами, то мы тоже соорганизаторы", - передает слова задержанных сообщество организации.

Также молодые люди из отдела полиции сообщают, что у них якобы грозятся отобрать все вещи и оставить в отделе на ночь. 

Напомним, ранее в сети появились видеозаписи задержания - все произошло после окончания акции на улице Баумана. 

Все материалы об акциях протеста можно найти по кнопке "Митинги в Казани". 

Казань Правоохранители Митинги
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комментарии

Обыватель
17
14 февраля 2021
17:17
Так радоваться надо, провести ночь с такими мужчинами! Любой либераст был бы рад! Странные они, не наши какие-то
Горожанин
17
14 февраля 2021
17:21
Раздать лопаты , пусть до утра снег чистят.
Горожанин
0
14 февраля 2021
19:53
Власти согласились на проведение митинга с одной целью, отвести в сторону происшествие с гибелью людей на Шамиевском предприятии, Минеханов уже дал команду заткнуться проверяющим
Горожанин
0
14 февраля 2021
21:10
Ага - чёрт!

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