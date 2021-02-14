В телеграм-каналах появились сообщения о том, что на митинге в Казани прошли задержания. Так, на канале издания "Ветер" размещена запись, сделанная из окна кафе на улице Баумана. На кадрах видно, что правоохранители ведут несколько задержанных под руки, еще одного поднимают с земли.

Сообщается, что задержанные - активисты политической организации "Социалистическая альтернатива".

"Наши товарищи были задержаны сразу после окончания митинга в Казани. Двадцать омоновцев остановили группу из восьмерых человек, уносивших с акции баннеры и плакаты. Полиция действовала очень жестко, заломив руки нашему товарищу Матвею, сотрудники не представлялись и не назвали причину задержания. У наших товарищей отбирают телефоны, угрожают заковать в наручники. По словам полицейских, их повезут в Отдел полиции №12 (Гвардейский) по городу Казань", - сообщается в группе организации.

Напомним, что сегодня на площади Тысячелетия прошел митинг против задержаний на митингах и репрессий. Все материалы о митингах можно найти по кнопке "Митинги в Казани".