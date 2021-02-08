Молодой человек в Казани попался на удочку мошенников и потерял 180 тысяч рублей. Об этом рассказали в МВД Татарстана.

24-летний студент одного из вузов города доверился мужчине, который позвонил ему на сотовый 2 февраля. Звонивший сообщил, что он является якобы сотрудником службы безопасности банка, в котором неизвестные взяли на имя молодого человека кредит. Молодой человек засомневался в правдивости его слов и спросил, как можно идентифицировать сотрудника банка. Собеседник предложил ему зайти на сайт финансовой организации и сверить номер, с которого поступил звонок, с номером, указанным на сайте. Потерпевший проверил данные и поверил, что говорит с сотрудником банка.

После этого звонок был переадресован и со студентом начала беседовать девушка. Она сообщила, что нужно заблокировать операции, для чего надо зайти в мобильное приложение банка и взять "зеркальный кредит". Молодой человек выполнил рекомендации и оформил займ на 180 тысяч рублей, далее через банкомат снял деньги и перевел на продиктованные номера. После этого ему сообщили, что справку о погашении кредита он может получить в любом отделении банка. Студент рассказал о случившемся родителям, которые и заподозрили обман. Потерпевший обратился в полицию, где было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сейчас полиция ищет злоумышленников.

Добавим, что по итогам 2020 года Татарстан оказался в лидерах по числу преступлений, совершенных через телекоммуникационные сети, среди субъектов ПФО. При этом из порядка 16 тысяч таких преступлений было раскрыто только около 2,7 тысяч.

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