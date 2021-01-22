Криминогенная обстановка ухудшилась в Татарстане в 2020 году. Об этом сегодня на итоговой коллегии прокуратуры сообщил прокурор РТ Илдус Нафиков.

По его словам, впервые с 2015 года число зарегистрированных преступлений превысило 50 тысяч, и по росту преступности Татарстан лидирует среди регионов Приволжского федерального округа. При этом каждое четвертое преступление относится к категории тяжких и особо тяжких, отметил он. Также РТ оказалась в лидерах по числу преступных деяний, совершаемых по телефону и через интернет - более 16 тысяч фактов за год, раскрыто из них порядка 2,7 тысяч.

"Мы совместно с коллегами - правоохранителями приняли меры по повышению сетевой гигиены граждан, но они явно недостаточны. На сегодняшний день очевидно, что силами одних правоохранительных органов эту проблему не решить. Необходимо подключать к этой работе провайдеров, сотовых операторов, кредитные и финансовые учреждения", - отметил Нафиков.

Напомним, ранее в редакцию ProKazan.ru неоднократно обращались жители Татарстана, обманутые сетевыми и телефонными мошенниками. Так, у одной из наших собеседниц украли деньги с карты путем хитрых манипуляций, другая женщина - бизнесмен отдала преступникам 800 тысяч рублей при покупке медицинских перчаток в сети, однако перчатки не получила. Теперь она не может добиться поиска мошенников.