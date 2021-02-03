1 февраля в отдел полиции в Казани обратился местный житель. Он сообщил о хищении крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

«Мужчина рассказал, что днем ранее ехал из Уфы в Казань. В шесть часов вечера остановился на парковке одного из магазинов в Челнах. Там он решил вызвать проститутку, нашел объявление в интернете и позвонил по указанному номеру. Когда он приехал на место встречи, девушка сообщила по телефону, что услугу нужно оплатить заранее. После того как мужчина засомневался, девушка перевела его на своего «менеджера». Тот рассказал, что предоплата обязательна, потерпевший перевел 2000 рублей, а после еще 8400», - говорится в сообщении.

Далее под разными предлогами «менеджер» вымогал деньги у мужчины. Когда деньги закончились, он поехал в Казань, взял деньги в кредит, отдал машину под займ. Все деньги переводил мошенникам, а после того, как понял, что его обманули, обратился в полицию.

Сумма ущерба составила 143 тысячи рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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