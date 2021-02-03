3 февраля поступило подтверждение о пяти случаях смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб Татарстана.

Так, скончались две женщины 87 и 69 лет и трое мужчин 80, 61 и 54 лет. Причины смерти установили в результате экспертизы, вирус обнаружен.

Всего с начала пандемии в Татарстане от коронавируса умерло 283 человека.

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