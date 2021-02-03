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Фото: скриншот видео

Минздрав Татарстана раскрыл категории людей, которые чаще умирают от коронавируса

03.02.2021, 12:30 17 0 prokazan.ru

На онлайн-конференции замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков раскрыл категории людей, которые чаще умирают от коронавируса.

«От общего числа умерших людей 54% составляют мужчины и 46% женщины. В целом, можно сказать, что небольшое превышение среди мужчин есть, но различие незначительное. Если говорить о возрасте, то до 40 лет — 3,2%, от 40 до 50 — 7,2%, от 50 до 60 — 11,9%, от 60 до 70 — 25,9%, от 70 до 80 — 33,1%, от 80 до 90 — 16,9%, старше 90 лет — 1,8%», - отметил Владимир Владимирович.

Также замминистра отметил, что лица старшего возраста остро переносят коронавирус и призвал беречь бабушек, дедушек, мам и пап. И призвал не забывать про вакцинацию.

Всего с начала пандемии в Татарстане от коронавируса умерло 278 человек. 

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Медицина / Минздрав Смерть Коронавирус Татарстан Казань Общество
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