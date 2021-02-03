На 3 февраля в Татарстане зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусом, из них пять случаев завозные. 24 человека отвезли в больницу, остальные лечатся дома. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, среди заболевших трое детей до 18 лет, 14 человек до 30 лет, 26 человек до 50 лет, 16 человек до 60 лет, 11 человек до 70 лет, девять человек до 80 лет, пять человек до 90 лет и один человек старше 90 лет.

За сутки коронавирус был выявлен в 10 районах республики. В Казани зарегистрировано 68 случаев заболевания. С начала пандемии в регионе выявлено 16 302 случая заражения вирусом, 12 812 человек выздоровели, 92 за сутки.

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