На митинге в поддержку Навального, который сегодня проходит в Казани, был задержан российский политик, журналист и общественный деятель Максим Шевченко. Об этом сообщил корреспондент ProKazan.ru с места событий.

"Максима Шевченко только что забрал ОМОН. Стоял на углу улицы и снимал на телефон все", - сообщил наш корреспондент.

Известно, что Шевченко практически сразу отпустили. Все новости о митингах в Казани можно прочитать здесь. Мы по-прежнему следим за событиями, которые разворачиваются в центре Казани.