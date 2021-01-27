На улице Баумана в Казани снова наблюдаются проблемы с рамками новогодней иллюминации. В этот раз она не упала, но значительно накренилась, сообщают очевидцы в соцсетях.

За январь 2021 года это уже четвертый случай, когда данные конструкции падают или сильно наклоняются, создавая угрозу жизни и здоровью прохожих. В предыдущие разы причиной становился сильный ветер и врезавшийся в опору автомобиль. Что стало причиной в этот раз, пока неизвестно, однако горожане высказывают возмущения по поводу опасных неполадок с иллюминацией.

"А не легче собрать уже эту иллюминацию? Или смотреть как она каждый день рушиться интереснее?"

"Заплатили миллионы, а в итоге сыромятина"

"Пока не **нет кого-нибудь, так и будет стоять с обвисшим растяжками"

"Тонкий намек, что праздники уже окончены и пора снимать эту красоту", - пишут казанцы в соцсетях.

Напомним, скоро казанский Арбат ждут серьезные изменения: будут введены запреты для уличных музыкантов, а "зебры" и "кони" могут вовсе исчезнуть.