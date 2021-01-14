В соцсетях очевидцы поделились видео, как на Баумана в Казани упала конструкция новогодней иллюминации.

«Только что на Баумана обвалилась иллюминация! Вроде никого не задела, но где гарантия, что остальные не обрушатся? Будьте осторожны!», - написал автор поста.

На сообщение отреагировали представители мэрии Казани.

«К конструкциям направлена подрядная организация, которая их устанавливала, упавшие элементы увезут, дополнительно проверят другие конструкции. Приносим извинения и просим соблюдать осторожность в связи со сложными погодными условиями».

В комментариях пользователи были шокированы

«Только отъехал от туда , ещё стояла»

«Хорошо что никто не пострадал»

«Слава Богу без жертв. Как всегда погода виновата!»

Напомним, из-за ухудшения погоды на трассах Татарстана ограничили движение автобусов и грузовиков. А Казань традиционно стоит в 8-балльных пробках, заторы как в центре города, так и на выезде.