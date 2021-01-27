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Новости Казани и РТ

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Зебры и кони могут исчезнуть с улицы Баумана
21:04, 26.01.2021
Для уличных музыкантов в Казани введут ряд запретов
20:01, 26.01.2021
«Это космический корабль»: новый травмпункт открылся в Казани
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Если вы – «трудный» клиент. Где оформить займ под залог авто без ПТС и регистрации в ГИБДД
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На улице Павших борцов нашли выброшенный на помойку герб России
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Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 27 января
17:25, 26.01.2021
Женщина из Челнов выиграла суд против хозяйки собаки, которая загрызла ее питомца
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16:58, 26.01.2021
«Была в розыске с прошлого года»: жители Татарстана помогли бабушке-попрошайке найти родственников
16:11, 26.01.2021
Абоненты Tele2 стали слушать музыку в 1,5 раза больше
16:08, 26.01.2021
Челнинец оказался на скамье подсудимых из-за кражи четырех пачек кофе
15:39, 26.01.2021
«Сын звонил в слезах»: мама ученика пожаловалась на жестокое обращение воспитателя в школе Казани
15:09, 26.01.2021
Подозреваемого в убийстве девушки и ее семьи из Казани заключили под стражу
14:21, 26.01.2021
В Минздраве рассказали, сколько сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом
14:12, 26.01.2021
Именно Валерий Стаферов посоветовал Александру Кокорину попробовать себя в «Фиорентине»
14:12, 26.01.2021
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13:34, 26.01.2021
Еще на одном перекрестке в Казани запретили поворот налево
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В Челнах будут судить мужчину, который из-за 100 тысяч рублей напал на мать с элетрошокером
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«А что снег только в центре чистят?»: казанцы массово жалуются на заснеженные дворы
12:25, 26.01.2021
Полицейские в Челнах задержали школьников, которые сломали остановку и попали на видео
12:21, 26.01.2021
В 2020 году прибыль клиентам группы «Открытие» принесли 97% торговых идей
12:04, 26.01.2021
Ночью в селе Татарстана подожгли детский сад
11:37, 26.01.2021
Более 20 человек в больнице: оперштаб Татарстана раскрыл, статистику заболевших ковидом за сутки
11:34, 26.01.2021
В Челнах бедствующей матери 10 детей подарили две квартиры, в этом помогли следователи
11:15, 26.01.2021
«Очередной трамвай сошел с гравитационных рельсов»: в сети появилось видео о Казани через 56 лет
10:33, 26.01.2021
В голове была коса: в РКБ Татарстана рассказали необычную историю спасения пациента
09:56, 26.01.2021
В Челнах водитель «шестерки» не пропустил пешехода и сбил подростка
09:55, 26.01.2021
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09:14, 26.01.2021
Юрист напомнил о выплатах, которые положены родным умершего человека
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Вакцина для профилактики аллергии на кошек может появиться в России
08:10, 26.01.2021
Жители Казани пожаловались в МЧС на незаконную ледовую переправу
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Команда киберспортсмена из Казани получила 600 тысяч долларов за победу в международном турнире
21:04, 25.01.2021
Объем рынка рекламы в русскоязычных Telegram-каналах в 2020 г. составил 12.8 млрд руб.
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Двое мужчин и женщина умерли от коронавируса в Татарстане
18:01, 25.01.2021
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Из-за интимных фото бывшей жены житель Татарстана отправится в колонию
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Координатора штаба Навального в Казани признали организатором шествия 23 января
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Очевидцы: в Казани снег с крыш падает на машины
16:20, 25.01.2021
В понедельник в Казани был побит температурный рекорд 1985 года
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Связисты выяснили новые привычки студентов Татарстана
15:51, 25.01.2021
«Это уникальный случай»: в январе засняли ползающего по сугробу майского жука
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«У нас приказ»: житель Казани рассказал о ситуации в полиции после задержания на митинге 23 января
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Более 70 тысяч Татьян застраховали свою жизнь и купили ОСАГО в финансовой группе «Открытие»
14:26, 25.01.2021
На двух предприятиях в Челнах нашли нарушения антиковидного режима
14:21, 25.01.2021
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12:57, 25.01.2021
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11:39, 25.01.2021
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«Въехал на скорости в стену»: пьяный водитель без прав сломал гараж жителя Татарстана
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Жители Казани рассказали, какая зарплата нужна им для счастья
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Очевидцы: в Казани молодые вандалы разнесли остановку
09:27, 25.01.2021
В ВТБ прокомментировали продление программы «Ипотека с господдержкой»
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Снова пробки: Казань окутали дорожные заторы в первый рабочий день недели
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Зебры и кони могут исчезнуть с улицы Баумана

27.01.2021, 00:00 35 1 prokazan.ru
Их заменят на Сююмбике и Зиланта

В Казани регламентируют работу аниматоров - животных на Баумана. На них уже неоднократно жаловались как туристы, так и сами казанцы. 

Этот вопрос на круглом столе в ДК "Сайдаш" обсудили представители мэрии Казани, журналисты, общественность и блогеры, депутаты Казгордумы и другие. В частности, блогер Лейла Лерон выступала за регламентирование их работы. Основная ее претензия в том, что "зебры" и "кони" не называют цену на фотоснимок заранее, а шокируют ей уже после фотографирования. 

В свою очередь, глава Управления культуры исполкома Азат Абзалов высказал мнение, что в туристическом центре Казани аниматоры должны быть не в костюмах героев мультфильмов, а выступать символами Казани и Татарстана - например, Зилантом или Сююмбике. Кроме того, специалисты мэрии отметили, что нужно проконтролировать законность работы организации, от которой работают аниматоры. 

Напомним, в Казани также будет регламентирована деятельность уличных музыкантов: теперь выступать смогут не все и не везде. 

Ранее на "животных" с Баумана пожаловались жители Екатеринбурга: они решили, что аниматоры работают на "мэра Казани". 

Туризм Казань Общество
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комментарии

Ага
0
27 января 2021
00:10
Адептов секты Лехаима Навальнера тоже уберите куда подальше. В лагеря перевоспитания.

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