В Казани регламентируют работу аниматоров - животных на Баумана. На них уже неоднократно жаловались как туристы, так и сами казанцы.

Этот вопрос на круглом столе в ДК "Сайдаш" обсудили представители мэрии Казани, журналисты, общественность и блогеры, депутаты Казгордумы и другие. В частности, блогер Лейла Лерон выступала за регламентирование их работы. Основная ее претензия в том, что "зебры" и "кони" не называют цену на фотоснимок заранее, а шокируют ей уже после фотографирования.

В свою очередь, глава Управления культуры исполкома Азат Абзалов высказал мнение, что в туристическом центре Казани аниматоры должны быть не в костюмах героев мультфильмов, а выступать символами Казани и Татарстана - например, Зилантом или Сююмбике. Кроме того, специалисты мэрии отметили, что нужно проконтролировать законность работы организации, от которой работают аниматоры.

Напомним, в Казани также будет регламентирована деятельность уличных музыкантов: теперь выступать смогут не все и не везде.

Ранее на "животных" с Баумана пожаловались жители Екатеринбурга: они решили, что аниматоры работают на "мэра Казани".