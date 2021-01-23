Даже новогоднее украшение намекает, что праздник прошел, и пора бы уже убирать красоту. 22 января на Баумана упала еще одна часть новогодней иллюминации.

Однако очевидцы сообщают, что виноваты не погодные условия или другие явления, а человеческий фактор – водитель «ГАЗели» задел конструкцию, когда приехал к одному из магазинов.

Украшение не подлежало восстановлению, и подрядная организация убрала его. Вот так вот праздник уходит.

Напомним, первый раз часть конструкции упала из-за сильного ветра в столице Татарстана.

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