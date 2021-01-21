В ближайшие дни в Татарстане ожидается резкое и существенное потепление. По прогнозам синоптиков, перепад температуры воздуха в течение одних суток в целом по республике составит 25 градусов.

Так, по данным Гидрометцентра РТ, завтра ночью температура воздуха будет держаться на уровне -13..-18 градусов и до -11..-16 днем, а вот 23 января татарстанцев ждет "сюрприз". Ночью термометры покажут -15..-20, на востоке РТ до -24, а вот днем воздух прогреется до +1..-4 градусов, на востоке республике до -9.

Также в день резкого потепления ожидается гололедица на дорогах и метель, предупреждают метеорологи.

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