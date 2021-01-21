Мэр Казани призвал решать проблему недостатка дворников в городских дворах совместными усилиями с жителями. Об этом градоначальник рассказал во время посещения уборки снега в Ново-Савиновском районе. В одном из дворов, по рассказам председателя местного ЖСК, из-за низкой зарплату уволились три дворника, из-за чего территорию вынуждены убирать сами жители.

«Это тот самый случай, когда с миру по нитке на хорошую зарплату дворнику можно собрать. Будьте активны, находитесь в диалоге с жителями», - напутствовал мэр чиновников.

Ильсур Раисович отметил, что только жильцы могут решить, повысить зарплату дворнику, нанять нового или сменить способ управление многоквартирным домом, передает слова градоначальника пресс-служба мэрии.

Напомним, что недавно мэра Казани попросили разобраться с "зебрами" на улице Баумана.