Ночью 18 января поступило сообщение об отравлении угарным газом семьи в квартире Казани по улице Ибрагимова. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«Сотрудники на месте происшествия установили, что жертвами стали 35-летняя женщина и двое ее сыновей – 4 и 11 лет. Детей отвезли в ДРКБ с отравлением угарным газом средней степени тяжести», - говорится в сообщении.

По предварительной причине это произошло из-за слабой тяги в дымоходе газового водонагревателя при закрытых окнах.

Напомним, жертвами отравления вчера также стали два пенсионера из Татарстана. Подробности произошедшего.

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