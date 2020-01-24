Следком назвал причину гибели трех человек в квартире на Липатова в Казани

Вечером 23 января в квартире одного из домов на улице Липатова обнаружены тела 37-летнего мужчины, его 29-летней супруги и 50-летней тещи с признаками отравления угарным газом. Как ранее сообщали очевидцы, запах газа жители дома почувствовали еще днем.

По данному факту следственными органами СК РТ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

По предварительной версии, в квартире проводился ремонт, в ходе которого была неправильно установлена вытяжка от газового котла. В настоящее время назначены судебно-медицинская, физико- химическая и судебно-техническая экспертизы. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.