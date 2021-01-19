18 января вечером поступило сообщение о том, что в деревне Ильинское Тетюшского района отравились угарным газом жильцы дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«На месте происшествия установлено, что 70-летний мужчина и женщина отравились в результате неисправности печного дымохода в частном доме», - говорится в сообщении.

Сейчас они находятся в больнице, о состоянии не сообщается.

Напомним, подобный случай произошел в Казани, пострадали три несовершеннолетние сестры.

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