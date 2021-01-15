На улице Четаева в Казани в 16:15 поступило сообщение о пожаре в 8-этажном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«Горение происходило на втором этаже. Из квартиры спасена и передана медика женщина, она отказалась от помощи», - говорится в сообщении.

Пожарные установили, что возгорание началось на лестничной площадке, там горела автопокрышка. На данный момент устанавливаются причины пожара.

Напомним, сегодня утром сгорел алкомаркет "Русалка". Несколькими днями ранее сгорели киоск с шаурмой и ларек.

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