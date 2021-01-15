15 января в Буинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«57-летний водитель машины «Лада», при выезде со второстепенной дороги не уступил грузовику. Так фура протаранила легковушку», - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель «Лады» скончался на месте происшествия. На данный момент уточняются все обстоятельства произошедшего.

К другим новостям:

- Жительница Татарстана поплатилась жизнью за то, что не закусывала и не приготовила обед мужу.

- Хамство в общественном транспорте набирает обороты. В автобусе кондуктор ругался с пассажиром... матом.