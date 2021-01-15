Очевидцы прислали видео, на котором кондуктор кричит на пассажира. Житель рассказал, что в автобусе №15 произошел конфликт.

«Не открыли дверь. И вместо того, чтобы извиниться, кондуктор напал на пассажира, орал матом на весь автобус. От этого люди были в шоке. Снять удалось конец, при камере кондуктор стал оправдываться», - написал очевидец.

Кто тут прав, кто виноват решайте сами, ведь по-хамски себя ведут как пассажиры, так и кондукторы.

Напомним, ранее перевозчики попросили поднять стоимость проезда до 35 рублей. Власти Татарстана ответили на просьбу.

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