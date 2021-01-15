Жители Казани снова жалуются на пробки на дорогах: по данным сервиса "Яндекс. Карты" с утра они достигали 9 баллов. Наиболее сильные дорожные заторы возникли на Мамадышском тракте, у "Ак Барс Арены" и в центре города.

Также горожане жалуются на повышение цен на такси. Так, с утра поездка с остановки "Поликлиника № 7" в Ново-Савиновском районе до улицы Сибгата Хакима стоила около 300 рублей.

Напомним, что дорожные заторы образовались в Казани и вчера: причина - сильная метель. Власти Татарстана ограничили движение автобусов и большегрузов по трассам республики, но сегодня ограничение было отменено.