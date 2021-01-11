В новогодние каникулы Казань потрясло жестокое убийство: молодой человек зарезал возлюбленную, ее родителей, а после выпрыгнул из окна. Бывшие сослуживцы парня рассказали корреспонденту ProKazan.ru, каким он был во время службы в армии.

По словам двух молодых людей, поделившихся с редакцией на условиях анонимности, казанец был вполне адекватен, однако иногда мог "сорваться, закатить истерику". Также нам поведали о случаях, когда из-за его поведения наказывали всю роту. Однако сослуживцы до сих пор не могут поверить, что он мог сотворить такое.

"Прежде всего он мне запомнился тихим спокойным поведением. В армии такие встречаются редко. Рассуждал он трезво, никакого антисоциального поведения я за ним не замечал. Конфликтов у него не было ни с сослуживцами, ни со старшими по званию. Про семью и девушку он практически ничего не рассказывал. До сих пор трудно поверить, что он мог сделать что-то подобное", - рассказал журналисту молодой человек, который месяц служил с казанцем.

Напомним, что, по предварительным данным, убийство произошло из-за ссоры парня и девушки на почве ревности. Родителям девушки не нравилось общение дочери с молодым человеком. "Меня никто не остановит, а если помешают - ну, земля им пухом" - написал до этого молодой человек своей возлюбленной.

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