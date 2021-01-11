С 7 января в Татарстане ищут 34-летнего жителя Пестрецов. Об этом сообщили волонтеры отряда "Лиза Алерт".

Согласно ориентировке, пропавший - Дмитрий Анатольевич Князев - пропал прямо в селе. Ростом он 167 сантиметров, телосложение нормальное, имеет черные волосы и карие глаза. Когда его видели в последний раз, был одет в черные куртку, спортивные штаны и ботинки, а также клетчатую кепку с надписью.

Всех, кто видел мужчину или знает, где он сейчас, просят позвонить по телефону 112.

Напомним, накануне нового года в Казани также пропал 39-летний местный житель, его ищут.