Пользователи социальных сетей насмехаются над участниками массовой драки, которая произошла накануне в Зеленодольске. Там было замечено около 40 человек, часть из них была вооружена арматурой.

Сами зеленодольцы в местной группе "ВКонтакте" сочли дерущихся "жалкими":

"Позорники, ой позорники, два здоровых мужика поговорить не смогли один на один!!!! Ой щас мужики хуже баб!"

"Да там человек 5 от силы дерётся, остальные очкуют"

"Остальные бегают по периметру с криками:"Марат!Стоять!"

"здесь такой ужас и стыд за парней. Какие они жалкие, сказать настоящие мужику растут, язык не поворачивается. Типа « стенка на стенку» , было бы за что драться... а здесь, как жалкие псы, именно ПОДОПЫТНЫЕ, в которых просто уничтожают, что то человеческое .. даже псы разорвали бы и не пятились бы назад. Одни стоят, другие машут , ну типа надо... такие трусы... я против драк, но молодёжь, посмотрите на себя со стороны... может для вас это гордость, типа ух какие мы крутые... взгляд девушки: это Стрем и стыд, какие вы жалкие..."

"А драка где ? Тут цирк какой-то, прыгающие обезьянки"

"Это стрелка? Не смешите. Больше на постанову похоже."

"Танцы, а не драка", - пишут пользователи социальных сетей.

Также в сети появился ряд сообщений о том, что драку устроили футбольные фанаты. Эту версию в соцсетях тоже опровергают:

"В Зеленодольске есть футбольная команда?"

"Что за футбольные фанаты? Может автор не правильно понял слово "околофутбольщики"?"

"Фанаты вообще-то прутья не используют", - приводят аргументы комментаторы.

Сегодня в прокуратуре Татарстана сообщили, что в качестве подозреваемых задержано трое участников драки, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сейчас проходят необходимые следственные действия. Расследование находится под контролем надзорного ведомства.

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