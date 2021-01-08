В социальных сетях появились подробности жестокого убийства трех человек в Казани: напомним, инцидент произошел вчера в одном из домов на улице Чуйкова. Сообщается, что в день трагедии убитая, 18-летняя девушка, поссорилась со своим возлюбленным. В 10 вечера парень неожиданно заявился в гости к девушке. Это не понравилось ее отцу, который поссорился с ухажером дочери. Предположительно, после ссоры молодой человек убил девушку и ее родителей. Орудие убийства, кухонный нож, нашли у тела убитой девушки.

По предварительной версии, после убийства мужчина выпрыгнул с балкона. Он остался жив, у него сломаны руки и ноги, также он получил несколько ножевых ударов. Кто их нанес предполагаемому убийце - пока не известно, передает телеграм-канал "Mash Iptash".

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