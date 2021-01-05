По данным на 5 января в Татарстане подтверждено еще три случая смерти от коронавируса.

Как сообщает оперативный штаб, скончались трое мужчин - 1936, 1937 и 1988 годов рождения. Причину смерти во всех случаях установил патологоанатом, вирус идентифицирован. С начала 2021 года подтверждено уже 12 случаев - о трех случаях стало известно 2 января, еще два зарегистрировали 3 января, о четырех летальных исходах пациентов с коронавирусом рассказали накануне. Всего с начала пандемии в Татарстане от COVID-19 скончался 201 человек.

Напомним, что за минувшие сутки в РТ было выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.