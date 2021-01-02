В Татарстане 2 января подтвердили еще три смерти от последствий коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, скончались две женщины 79 и 42 лет и мужчина 40. Вирус обнаружен в результате экспертизы, а также установлены причины смерти.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировали 192 случая смерти от вируса.

Напомним, за сутки в республике выявили 85 случаев заражения коронавирусом.

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