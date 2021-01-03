3 января в Татарстане зарегистрировано еще два случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.
Так, скончались 82-летний мужчина и 74-летняя женщина. Причины смерти были установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен.
С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 194 случая смерти от последствий коронавируса.
Напомним, за сутки в регионе выявили 86 случаев заражения коронавирусом.
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