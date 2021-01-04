В Татарстане зарегистрировано четыре случая смерти. Об это сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

Известно, что скончались четыре пенсионера - женщина 1935 года рождения, мужчина 1943 года рождения, женщина 1946 года рождения, женщина 1948 года рождения. Причина смерти была во всех случаях установлена после проведения патологоанатомической экспертизы.

Всего на сегодняшний день, 4 января, в Татарстане зарегистрировано 198 случаев.

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