На 5 января в Татарстане выявлено 95 новых случаев заражения COVID-19. Оперативный штаб опубликовал свежие данные.

Из 95 заболевших трое заразились за пределами республики, 29 человек получают лечение в больницах, остальные переносят коронавирус в форме, допускающей домашнее лечение.

Среди заболевших за сутки есть один житель РТ старше 90 лет, один - в возрасте от 80 до 90, двое детей, 14 пациентов от 70 до 80 лет, 15 - от 50 до 60, 16 человек из возрастной группы от 18 до 30 лет, 20 - от 60 до 70 и самая многочисленная категория заразившихся - 26 человек - от 30 до 50 лет.

Наибольшее число случаев, как и ранее, зарегистрировано в Казани - 52, семь заболевших за сутки прибавилось в Нурлатском районе, шесть - в Лениногорском, пять - в Буинском районе, четыре случая выявлено в Нижнекамском районе, по три - в Агрызском и Зеленодольском районах РТ. По два заболевших зарегистрировано в Челнах, Арском и Чистопольском районах, по одному - в Аксубаевском, Актанышском, Елабужском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Менделеевском, Мензелинском, Новошешминском и Тукаевском районах. Всего с начала пандемии в РТ выявлено более 13,7 тысяч заболевших, выздоровели более 10,8 тысяч. В России за минувшие сутки выявили 24,2 тысячи случаев COVID-19.

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