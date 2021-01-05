Пожар в Константиновке под Казанью произошел крупный сегодня ночью. Информация об этом появилась в социальных сетях. Очевидцы сделали кадры полыхающего здания, полностью объятого огнем. Пользователи также отметили, что "новый год начался с пожаров".

От МЧС РФ по РТ пока не поступило официальной информации.

Другие новости:

- "В мире переломится ситуация": инфекционист рассказала, когда ждать улучшения ситуации с COVID-19

- В Татарстане от коронавирусной инфекции скончались сразу четыре пенсионера