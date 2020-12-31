Мусоросжигательный завод в селе Осиново под Казанью планируют достроить в 2023 году: об этом сегодня рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«В настоящее время в нацпроекте „Экология“ есть пять заводов по энергетической утилизации, и четыре из них размещаются в Московской области — в 2023 году мы ожидаем завершения строительства, один — в Татарстане», - передает слова чиновницы "Вести ФМ".

Абрамченко сообщила, что все пять заводов прошли экологическую экспертизу. Мощности для утилизации должны возводиться по "принципу разумности", рассказала вице-премьер.

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