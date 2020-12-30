Вчера в аэропорту Казани 75-летняя женщина упала в обморок, испугавшись аппарата для обработки от наледи. В соцсетях сообщается, что пенсионерка собиралась лететь рейсом из Казани в узбекский город Наманган. Но в какой-то момент женщина увидела процесс противообледенительного опыления самолета реагентом. Дама испугалась увиденного и отказалась лететь. Прибывшие медики установили, что пожилая женщина упала в обморок.

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