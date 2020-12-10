Кондуктор автобуса №45 в Казани помогла пенсионерке, которая потеряла память и не помнила, как ее зовут. Об этом сообщает пресс-служба АТП Татарстана.

«Бабушка села в автобус №45 утром около 7 на остановке «Восстания», женщина была растеряна, не могла назвать свое имя, и не помнила, где живет. Она была одета хорошо, но в осенней обуви», - рассказала кондуктор.

Пенсионерку напоили чаем и предложили доехать до конечной остановки, где вызовут полицию, для поиска родственников. Женщина согласилась. На конечной пенсионерку передали полицейским.