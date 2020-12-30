29 декабря появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Навального по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Его подозревают в растрате 365 млн рублей, которые предназначались для пожертвования.

В Штаб Навального в Казани рассказали корреспонденту Prokazan.ru свое отношение к происходящему.

«Для нас очевидно, что уголовное дело это такой огромный прямой намек от властей, чтобы Навальный не возвращался в Россию. Никакой другой цели у этого выдуманного уголовного дела нет», - отметили в штабе.

Также активисты напомнили, что уже есть дело почти с такими же формулировками. При этом за год оно не продвинулось.

«Оно, кончено, никогда не продвинется, потому что оно существует лишь в голове у СК. С новым уголовным делом ситуация такая же», - заключили активисты.

Ранее, штаб Навального в Казани предложил продать гостевые дома Управления делами президента РТ и на эти деньги лечить детей.