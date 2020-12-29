В последние дни 2020 года пробки на дорогах Казани стали ежедневным явлением. Так, сегодня, 29 декабря, на конец рабочего дня они достигли значения в 10 баллов. Причиной тому могут быть снегопады, которые проходят в последние дни и провоцируют аварии на дорогах.

Сегодня вечером плотно стоят улицы Арбузова, Ершова и проспект Победы, проспект Ямашева в районе "Ак Барс Арены", Воровского, проспект Амирхана и улица Чуйкова на пересечении с Амирхана, перекресток Ямашева и Мусина, Тихомирнова, Салимжанова, Лево-Булачная и Саид-Галеева. Также заторы наблюдаются на Пушкина, Ташаяк, Габдуллы Тукая, из-за аварии стоит улица Туфана Миннулина. Застопорилось движение на Назарбаева и Вишневского на пересечении с Тихомирнова. Проблематично проехать по Гвардейской, Родины и Бухарской. Частично встали Мамадышский тракт, Аграрная и Космонавтов и другие городские магистрали.

Напомним, в новогодние праздники Госавтоинспекция Казани усилит свое присутствие на дорогах города: полиция будет ловить нетрезвых водителей.