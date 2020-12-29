В новогодние каникулы на дорогах Казани будет дежурить больше экипажей ДПС. Об этом рассказали в городской Госавтоинпекции.

По информации ведомства, полиция будет больше внимания обращать на нетрезвых водителей. Патрулирование усилят в местах массового скопления людей - около торгово-развлекательных центров, мест отдыха. Если водителя ловят в пьяном виде за рулем впервые, его оштрафуют на 30 тысяч рублей и лишат прав на срок от 1,5 до 2-х лет. Повторное нарушение карается уголовной ответственностью. Если же из-за нетрезвого автовладельца пострадали или погибли люди, водитель может получить от 5 до 15 лет заключения.

Отметим, что в 2019 году 31 декабря Госавтоинспекция поймала в Казани 29 пьяных автомобилистов, всего за новогодние каникулы - 110 человек, в целом по Татарстану - 351 человека. В прошлом году только за три дня - с 10 по 12 января в Казани задержали 23 пьяных водителя.

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