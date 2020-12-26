В Татарстане нашли еще один очаг африканской чумы свиней: болезнь выявили у кабанов в Заинском районе. Вирус нашли у животных, добытых в Карамалинском, Багряжском и Елоховском охотхозяйствах, сообщает минсельхоз Татарстана.

Ведомство сообщает, что для борьбы с вирусом проводится отчуждение свиноводческой продукции в зоне очага болезни. Ущерб от изъятия животных будет возмещен.

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