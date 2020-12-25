Ежемесячно в России в силу вступают новые законы, а в январе их число обычно увеличивается. Что изменится в нашей жизни с 1 января 2021 года, рассказали в Госдуме.

Увеличатся социальные выплаты

С 1 января вырастут МРОТ - до суммы в 12 792 рубля и прожиточный минимум, он будет составлять 11 653 рубля. Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,3%. Также вырастет материнский капитал: на первого 483 881,83 рублей, если рождается второй ребенок - еще 155 550 рублей. На второго ребенка, если родители еще не получили выплату за первого, маткапитал составит 639 431,83 рубля.

Вырастет НДФЛ "для миллионеров"

С 1 января повышенная ставка налога на доходы будет применяться для граждан, чьи годовые доходы превышают 5 миллионов рублей. Это не касается россиян, которые продали имущество или получили выплату по страховке, для них НДФЛ по-прежнему составит 13%. Деньги, которые поступят в бюджет таким образом, будут направлять на лечение детей с тяжелыми и орфанными заболеваниями. Кроме того, НДФЛ 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам, которая превышает проценты с одного миллиона рублей по ключевой ставке Банка России.

Медцентры будут финансировать напрямую

Федеральные высокотехнологичные медцентры и клинические базы медуниверситетов будут финансировать напрямую из федерального Фонда обязательного медстрахования, без посредников. Отмечается, что качество оказания помощи должно вырасти, так как объем и скорость поступления денег увеличится.

Сельскую ипотеку расширят

Ипотеку от 0,1 до 3% годовых смогут получить граждане, планирующие строительство на земле, находящейся в аренде. Речь идет о сельской местности и городах с населением не более 30 тысяч человек.

В новостройках появятся "умные" счетчики

Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после строительства, должны быть с 1 января оснащены "умными" приборами учета электрической энергии.

Жители смогут участвовать в развитии городов

Инициативные проекты позволят обеспечить непосредственное участие россиян старше 16 лет в решении местных проблем путем определения приоритетных направлений расходования средств и контроля. Проекты будут реализовываться не только за счет поддержки из бюджетов, но и посредством внесения добровольных платежей и имущественных взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций.

Чиновникам запретят требовать от граждан ряд документов

Органам, предоставляющим госуслуги, с 1 января нельзя будет требовать от граждан документы, подтверждающие заработок, а также решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства. Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния нужно будет предоставлять только в случае их выдачи в другом государстве. Схожее правило предусмотрено в отношении документов об образовании и прохождении обучения, ученых степенях и званиях. Кроме того, ЗАГСы по месту жительства или пребывания будут выдавать заново потерянные или испорченные документы, используя сведения из Единого реестра ЗАГС.

Гостиницам запретят работать без категорий

За отсутствие свидетельства о присвоении гостинице категории будет грозить административная ответственность. Без свидетельства нельзя предоставлять гостиничные услуги. Нововведение не относится к гостиницам, в которых 15 и меньше номеров, до 1 января 2022 года.

Новые требования предъявят к организаторам азартных игр

Обновляется перечень лицензионных требований, предъявляемых к тому, кто хочет быть организатором азартных игр. Также устанавливаются новые правила подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе.

Обо всех нововведениях января можно прочитать на сайте Государственной думы.

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