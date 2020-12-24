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Фото Инстаграм Игоря Сосина

На Занзибаре умер олигарх Игорь Сосин: ранее в Казани его жену убил их общий сын

24.12.2020, 07:53 300 2 prokazan.ru

Российский олигарх Игорь Сосин скончался на Занзибаре. По предварительным данным, причиной могла стать остановка сердца во все, пишет Baza.

Известно, что на остров в Танзании Сосин уехал отдыхать вместе с 18-летней дочерью и еще одной знакомой, там они планировали встретить Новый год. В последнее время бизнесмен находился в бракоразводном процессе с нынешней супругой Инной, по данным источников телеграм-канала, был очень вымотан происходящим. Также в марте Сосин переболел коронавирусом, о чем сам рассказывал в соцсетях. После известия о смерти мужа, Инна Сосина вылетела в Москву - они отдыхали по-отдельности. 

В "Инстаграме" Сосина, где последние публикации появились год назад, начали публиковать комментарии с соболезнованиями:

"Покойся с миром"
"Наши глубокие соболезнования семье и друзьям Игоря "
Какое горе. Игорь Владимирович( соболезную и скорблю. Умнейший был человек, хороший руководитель.
Эх, Игорь, помню как ты рассказывал об этой твоей идее - говорится под снимком с безалкогольным напитком, проект которого развивал Сосин

В Казани имя миллиардера стало известно после преступления, совершенного его сыном: ровно 5 лет назад, в декабре 2015 года, Егор Сосин в "Корстоне" убил свою мать и первую жену олигарха Анастасию. Позднее парень был отправлен на психиатрическое лечение, так как был признан психически нездоровым.  

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комментарии

Горожанин
0
24 декабря 2020
08:17
Есть ,есть божий суд, наперсники разврата
И он придёт , он недоступен звону злата
Горожанин
0
24 декабря 2020
08:22
Возьми лопату , копай червей
Иди рыбачить на ручей
В ответ на комментарий пользователя
Есть ,есть божий суд, наперсники разврата
И он придёт , он недоступен звону злата
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Обыватель
0
24 декабря 2020
08:50
Я в рот возьму за полтишок
Твой спелый крепкий артишок
В ответ на комментарий пользователя
Возьми лопату , копай червей
Иди рыбачить на ручей
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Горожанин
0
24 декабря 2020
08:54
Все те часы которые купленные на слезы народа тоже без беды не останутся

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