Российский олигарх Игорь Сосин скончался на Занзибаре. По предварительным данным, причиной могла стать остановка сердца во все, пишет Baza.

Известно, что на остров в Танзании Сосин уехал отдыхать вместе с 18-летней дочерью и еще одной знакомой, там они планировали встретить Новый год. В последнее время бизнесмен находился в бракоразводном процессе с нынешней супругой Инной, по данным источников телеграм-канала, был очень вымотан происходящим. Также в марте Сосин переболел коронавирусом, о чем сам рассказывал в соцсетях. После известия о смерти мужа, Инна Сосина вылетела в Москву - они отдыхали по-отдельности.

В "Инстаграме" Сосина, где последние публикации появились год назад, начали публиковать комментарии с соболезнованиями:

"Покойся с миром"

"Наши глубокие соболезнования семье и друзьям Игоря "

Какое горе. Игорь Владимирович( соболезную и скорблю. Умнейший был человек, хороший руководитель.

Эх, Игорь, помню как ты рассказывал об этой твоей идее - говорится под снимком с безалкогольным напитком, проект которого развивал Сосин

В Казани имя миллиардера стало известно после преступления, совершенного его сыном: ровно 5 лет назад, в декабре 2015 года, Егор Сосин в "Корстоне" убил свою мать и первую жену олигарха Анастасию. Позднее парень был отправлен на психиатрическое лечение, так как был признан психически нездоровым.

Читайте также:

От коронавируса в Татарстане скончались еще двое мужчин и женщина