Российский миллиардер Сосин госпитализирован с коронавирусом

Российский бизнесмен Игорь Сосин поступил в московскую больницу в Коммунарке с двусторонней пневмонией. Об этом он сам сообщил в беседе с РБК.

Как сообщает издание, бизнесмен уже сделал два теста на коронавирус, один из которых дал положительный результат, а другой — отрицательный. Сосин отметил, что сейчас у него нет температуры, а его самочувствие хорошее.

Ранее телеграм-канал 112 писал, что Сосина госпитализировали через несколько дней после того, как он прилетел частным рейсом из Франции во Внуково-3.

Игорь Сосин - бывший совладелец торговых сетей OBI и "Старик Хоттабыч". В 2015 году его сын Егор убил в казанском "Корстоне" свою мать. Он задушил женщину проводом от зарядного устройства.