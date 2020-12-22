Без салата "Оливье" не обходится ни один Новый год в России. Его состав не меняется десятилетиями, однако цена варьируется из года в год. Росстат даже создал специальный "индекс оливье", чтобы отслеживать изменение цен на любимый салат.

Для этого в федеральной службе статистики определились с рецептом и разграммовкой необходимой продукции, посчитав необходимым:

• огурцы (500 г)

• горошек (380 г)

• картофель (500 г)

• морковь (200 г)

• куриные яйца (4 шт.)

• вареная колбаса (300 г)

• майонез (200 г)

• репчатый лук (100 г).

В прошлом году в ведомстве подсчитали, что для приготовления тазика салата россиянину необходимо потратить 1020 рублей. В расчете на семью из четырех человек цена порции составляла 340 рублей. Причем годом ранее, в 2018 году, салат на одного стоил еще меньше - 325 рублей.

В этом году с ценами на продукты вообще творится неладное: ощутимо подорожали растительное масло и сахар, и власти Татарстана даже объяснили, в чем причина, а прокуратура организовала горячую линию, куда жители могли пожаловаться на завышенную стоимость продуктов питания. Редакция решила выяснить, как это отразилось на общей стоимости любимого россиянами салата.

Сколько будет стоить оливье в 2020-ом году, когда мир охватили пандемия коронавируса и всеобщий экономический кризис, узнавал корреспондент ProKazan.ru. Для этого он посетил супермаркет домашней еды и "магазин у дома", а также посчитал цену оливье "по доставке". О том, какие выводы он сделал и подорожал ли салат "Оливье", читайте в материале Prokazan.ru.

Супермаркет домашней еды

В супермаркете домашней еды нас встретил огромный выбор товаров. Каждый ингредиент для салата в таких местах можно найти в 3-4 видах. Только зеленого горошка мы увидели 8 разновидностей, цена которых при этом варьируется от 59 рублей до 134, а количество видов майонеза перевалило и вовсе за 15. Даже обычная картошка здесь представлена не в единичном варианте, как в других магазинах. Кроме того, для "ленивых" здесь предлагается приобрести уже готовый салат, готовящийся прямо в магазине. 100 грамм будут стоить 28 рублей.

Корреспондент нашел все необходимые для салата продукты и выяснил: общая стоимость дешевых ингредиентов здесь составит 313 рублей, а дорогих - 585 рублей.

"Магазин у дома"

В "магазине у дома" ассортимент продуктов оказался значительно меньше. С одной стороны, это упрощает выбор, с другой - лишает возможности выбрать более качественный продукт. Большинство овощей здесь представлены в единичном виде. Более широкий выбор среди колбасы и зеленого горошка: самый дешевый горошек за 20 рублей - для тех, кто старается сильно сэкономить, горошек за 104 рубля - для тех, кто решил "шикануть" в праздник и обычная баночка по усредненной цене в 89 рублей, которую, вероятно, приобретет, большая часть населения.

Общая стоимость дешевых ингредиентов для оливье здесь составит 226 рублей, а дорогих - 500 рублей.

Доставка

Тренд коронавирусного 2020-го - это доставка. Бесконтактно и не выходя из дома можно купить все что угодно, в том числе, любые продукты. Заказывая их через специализированные службы доставки, будьте готовы: многие позиции окажутся раскуплены. Так, например, при попытке корреспондента "приготовить" себе оливье в одном известном приложении не оказалось маринованных огурцов и моркови. Зато здесь дешевле майонез и совсем недорогая колбаса.

Общая стоимость дешевых ингредиентов для оливье в доставке составит 300 рублей, а дорогих - 587 рублей.

В итоге казанский "индекс оливье" 2020, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию и рост цен, оказался ниже прошлого года. Самый дешевый салат вы сможете сделать за 226 рублей (в прошлом году - 268 рублей), если будете закупаться в "магазине у дома". Самый роскошный вариант ждет вас в доставке - 587 рублей.

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