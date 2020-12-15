С 15 декабря прокуратура Татарстана открыла горячую линию по вопросам цен на продукты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, звонки будут приниматься с 15 по 18 декабря по телефонам:

8 (843) 291-18-65 (профильный отдел), с 9:00 до 18:00.

8 (843) 291-18-81 (дежурный прокурор), с 18:00 до 9:00.

«Вся информация будет использована при планировании и проведении проверок», - говорится в сообщении.

Ранее Власти Татарстана объяснили рост цен на сахар, муку и растительное масло в регионе.

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